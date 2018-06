Krásná přítelkyně hvězdného brankáře Pavelce se má čím pochlubit! Budková vystavila své přednosti v pořádném výstřihu

Tereza Budková Michaela Feuereislová

"Je mi teplo, výborně, nemám ráda velká vedra, takže tohle počasí mi vyhovuje," řekla Super.cz Tereza. Léto bude trávit modelka místo u moře prací. Hlavně v Německu už má nasmlouvané zakázky. "Většinou mám přes léto okurkovou sezónu, ale letos to mám nabitý. Každý víkend jsem v Německu, už teď dopředu tam mám dost práce. Ondra má povinnosti, tréninky, na delší dovolenou to nebude, možná pár dní," vysvětlila na kapitánské párty.

Tam jí společnost dělali hvězdní hokejisté jako Jakub Voráček nebo Jiří Tlustý. Její partner chyběl. A co svatba? Je už na spadnutí? "Na to je ještě čas, nemluvíme o tom, není to na pořadu dne. Jestli to přijde, tak to přijde," dodala. ■