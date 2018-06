Krásná slovenská moderátorka prožila chvíle děsu: V těhotenství jí našli bulku v prsu

Dana Čapkovičová Profimedia.cz

„Bylo to tam dost velké. Mělo to jeden a půl centimetru. Takže následovala biopsie, čekání na výsledky. Zda si vůbec budeme moct nechat miminko a zda nebudu muset nastoupit léčbu,“ řekla své domovské televizi. Všechna vyšetření ale naštěstí dopadla dobře, a manželé se tak mohou těšit na dítě.

„Už se to nedá schovat. Plánovali jsme to, že po svatbě si založíme rodinku. Pan Bůh nás má rád, tak se z toho těšíme. Zatím je všechno v pořádku,“ klepe na dřevo moderátorka, která také poděkovala lékařům, jejichž rukama během těžkých chvil prošla: „Velmi si vážím přístupu lékařů, že nás v těch nejhorších chvílích podrželi,“ svěřila. Dítě by se manželům mělo narodit v listopadu. ■