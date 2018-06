Jaké jsou majetkové poměry u Štikových? Máma si nevydělala ani na vidličku, tvrdí Ornella

Ornella Koktová Video: archiv FTV Prima

K nejvypjatějším momentům kontroverzní reality show Štiky patřila scéna, v níž Monika drsně seřvala Ornellu a nešetřila vulgárními výrazy. Namíchlo ji totiž, že se dcera zastala nekonfliktního táty Michala, k němuž má bližší vztah.

Po výstupu mámy Štikové následovala debata, kterou najdete na videu. Řešily se majetkové poměry. Monika by totiž ráda Michala vyštvala z domu a hospodařila v něm sama.

„Ty vole, tys tady koupil úplně všechno, co je v tomhle baráku. Všechno do posledního. Máma si nevydělala ani na skleničku,“ zhodnotila situaci Ornella a své stanovisko důrazně zopakovala přímo do kamery: „Všechno koupil můj táta z jeho vlastní firmy, která patřila jemu a mojí babičce. Máma si tady nevydělala ani na vidličku.“

Jenomže Monika to vidí jinak. Jednou si Michala vzala, takže se domnívá, že je všechno její. „Jseš ve svým baráku a on ti řekne, že neodejde? Mám si vzít vařechu a vymlátit ho z toho baráku?“ divila se přístupu manžela. ■