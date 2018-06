Krásné Hadašové končí rodičovská: Pochlubila se, co chce dělat. Modeling už to nebude!

Česká Miss 2007 se už modelingu příliš věnovat nechce. Super.cz

Nejkrásnější dívka roku 2007 má stále parádní figuru, kterou by jí mohly mladší kolegyně závidět. I přesto Lucie Hadašová (31) o návratu na modelingová mola neuvažuje. „V říjnu mi končí rodičovská dovolená. Pořád hledám a uvidím, něco snad najdu. Modeling už určitě ne, to už by nešlo s mým tělem, ale personální oblast nebo v ekonomii, to bych ráda,“ svěřila Lucie.