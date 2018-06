7 slavných žen, které zásadně nenosí podprsenky. A ani trochu se za to nestydí!

U některých žen je to tak jednoduše lepší! Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Doby, kdy se ženy navlékaly do podprsenek, i když šly ven s košem, jsou dávno za námi. Stále více žen je vůbec nenosí, i když u některých to není vždy zcela moudré rozhodnutí. To ale neplatí o následujících ženách z řad celebrit. Ty se s horním dílem prádla opravdu nemusí obtěžovat.

Jennifer Aniston

Představitelka Rachel z Přátel Jennifer Aniston (49) podprsenku zahodila už v dobách, kdy by si to žádná jiná celebrita nedovolila. Od té doby je průkopnicí tohoto trendu a musíme uznat, že postavu má i ve svém věku naprosto skvělou.

Paris Jackson

Dcera Michaela Jacksona Paris (20) je velmi přírodní ženou. Kromě toho, že nenosí podprsenku, pyšní se také propíchnutými bradavkami. To sice vždy upoutá pozornost všech přítomných a člověk honem neví kam s očima, ale Paris samotné je to srdečně jedno.

Kim Kardashian

Kim Kardashian (37) se nemá za co stydět, a ani ve snu by ji to nenapadlo. Většinu času je nahá úplně, ale pokud se náhodou oblékne, tak velmi spoře, i když vkusně. S podprsenkou se ale obtěžuje jen málokdy. Poprsí má stavěné dokonale a ani dva porody se na něm nijak nepodepsaly.

Kourtney Kardashian

Nejstarší ze sester slavného klanu Kourtney Kardashian (39) za svou sestrou ani trochu nezaostává. Poprsí má sice trochu menší než Kim, ale bez podprsenky to zvládá důstojně. A to je matkou tří dětí a táhne jí na čtyřicet. Nejedna mnohem mladší žena by jí mohla závidět.

Gigi Hadid

Jako mladá supermodelka se Gigi Hadid (23) opravdu nemusí strachovat, že by jí vykouklo něco, co nemělo. Nic takového na svém těle totiž nemá. A tak svým prsům nechává dostatečnou volnost. A opravdu dobře dělá.

Bella Hadid

Bella Hadid (21) nesmí za svou sestrou zaostávat, a ani to nemá v úmyslu. Ostatně už několikrát zvolila na společenské akce šaty, které odhalovaly její bradavky dokonale. Proto asi nikoho nepřekvapí, že ani Bella neobléká podprsenku příliš často.

Bella Thorne

Béčková herečka Bella Thorne (20) na sebe poutá pozornost různými kontroverzemi. Fakt, že se neobtěžuje s podprsenkou, je jen malý zlomek z pestré škály skandálů, které za sebou má. Na odhalená prsa je však mnohem lepší pohled než na chlupaté podpaží, kterým se pyšní. ■