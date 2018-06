Strach z rodinného prokletí: Syn zpěváka Pavla Nováka (✝65), který zemřel na rakovinu, popsal vlastní biopsii prostaty

Pavel Novák ml. zdědil po otci dispozice k rakovině. Foto: archiv P. Nováka ml.

Pavel Novák starší s rakovinou bojoval dlouhých osm let, zemřel v přerovské nemocnici 11. února 2009. Jeho nezapomenutelnými hity jsou mj. písně Nádherná láska, Vyznání, Pihovatá dívka, Malinká, Chci zapomenout, Jdou panenky trávou či Podivný spáč, Den mi tě odnes, Jaký jsem nebo Hvězdy, Tvůj vlak, Nesmíš mi lhát, Hádej, hádej, Žofie, Vím, že jen sním.

Jeho syn Pavel, který jezdí po republice s koncertním pořadem s největšími hity svého otce a se svými písničkami a také s dětskými pořady svého táty, který složil a otextoval desítky písniček pro děti a vytvořil několik dětských komponovaných pořadů

Bohužel nezdědil po tatínkovi jenom jeho písně. „Od roku 2010 jsem začal pravidelně navštěvovat Fakultní nemocnici v Olomouci a nechal se kontrolovat. Bylo mi totiž po operaci otce sděleno, že je tady velká pravděpodobnost dědičnosti," svěřil.

"Takže jsem absolvoval vyšetření PSA, později i vyšetření ultrazvukové a přes konečník. Hodnoty PSA se pohybovaly vždy jen někde kolem 1,2 – 1,6. To byly hodnoty jen mírně zvýšené a nebylo třeba žádných dalších kroků. Teď jsem si dal dva roky pauzu a nebyl jsem na vyšetření. Začal jsem mít takový divný pocit, protože v mém věku 54 let přišli na rakovinu prostaty mému otci a potom to nabralo rychlý spád," vyprávěl.

"Já to měl pořád někde v hlavě, ale snažil jsem se to potlačovat. Začátkem května jsem se odhodlal k odběru PSA a za týden jsem se dozvěděl, že se mi hodnoty zvedly v podstatě více jak 2x. Někam na 3,6. Část lékařů okamžitě navrhovala biopsii prostaty, ale pan primář Študent, který operoval i otce, mi dal ještě 14 dnů klidu a navrhl nový odběr," popisoval.

Dobrých zpráv se ale nedočkal. "Odběr jsem absolvoval a bohužel hodnoty poskočily během 14 dnů nad 4,0. Takže jsem na biopsii musel. Ten pocit před zákrokem je stejný, jako když očekáváte něco nepříjemného a nevíte, jak moc to nepříjemné bude. Dostal jsem antibiotika, která nasazují již před zákrokem, čípek na znecitlivění orální tkáně, musím dát moč. Přípravy jsou za mnou, dostávám ještě dávku Mesokainu proti bolesti. Potom už ležíte na lůžku a víte, že je to tady. 12 vzorků, 12x nepříjemné píchnutí do míst, kde by měl být problém. Prvních šest vzorků si říkám, nic to není. Ovšem potom začínám počítat každý vzorek. Vše je otázka 20 minut," popisoval.

"Myslel jsem, že potom odejdu domů, ale tak to není. Sanitář mě převáží na lůžkové oddělení, kde musím dvě hodiny ležet v klidu. Musím se vymočit do speciální nádoby, dříve by mě nepustili. S tím problém nemám. Takže moč i s krví kontroluje sestra a po dvou hodinách mě propouští. Čeká na mě manželka a společně jedeme domů, kde mám mít den klidu na lůžku. Nesmím se týden namáhat, nic zvedat a mám na sebe dávat pozor," upřesnil.

"Myšlenky samozřejmě utíkají k otázce: Bude to dobré? I když se přesvědčuji, že ano, musím počítat i s variantou druhou. Na to se nedá připravit. Byl by to další velký zlom v mém životě. Už jsem jich zažil tolik a toto by byl další,“ pokračoval.

Ve výsledcích se ukázalo, že o rakovinu zatím nejde. Za půl roku bude muset ale na biopsii znovu. "Co bude potom, to ví jen Pán Bůh. Je zvláštní, že lidé, kteří se snaží jiným, nemocným rakovinou, pomáhat, mají takový osud, že se musí nakonec bát sami o sebe,“ dodal Pavel Novák, který se angažuje a je vedoucím charitativního projektu Nadetechzalezi. ■