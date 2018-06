Vydal se v tátových šlépějích? Syn herce Petra Nárožného se vrhnul na moderování

Petr Nárožný mladší je úspěšný moderátor. Michaela Feuereislová

Co se týče výřečnosti, za svým otcem rozhodně nezaostává. Syn herce Petra Nárožného (80) se v určitém ohledu potatil a je z něho úspěšný moderátor. Přestože Petr Nárožný mladší (38) tvrdí, že tento obor bere jako koníček, komentování mezinárodní soutěže v míchání drinků se neujal poprvé.

„Petr má vynikající angličtinu, vyzná se v barmanském prostředí, byl to jeho, myslím, třetí ročník mistrovství světa Mattoni Grand Drink, který moderoval,“ svěřil Super.cz jeden z pořadatelů akce, která jako každý rok proběhla na Staroměstském náměstí v Praze.

Jen málokdo ale během dne, kdy klání probíhalo, poznal, že na pódiu stojí syn známého herce. A to až do doby, než se pod pódiem objevil i Petr Nárožný starší. „Petr z toho měl radost, přišel se na něho podívat jeho otec, a bylo to prý poprvé v životě, kdy ho viděl moderovat,“ dodal organizátor barmanské show. ■