Fešák z Primy je velký gurmán: Na svých toulkách snědl žábu i tlukoucí srdce jedovatého hada

„Jezdím tam minimálně jednou do roka,” nechal se slyšet Vágner, který si připomněl asijské prostředí na otevření salonu thajských masáží. „Jedu na tři dny do Dubaje a pak do Vietnamu. Výchozím bodem pro nás bude Hanoj, kde známe spoustu Vietnamců. Dojde na karaoke, bary, ochutnávky. Pokud to nebude například kobra na víně, tak to bude třeba velbloud na paprice,” popsal moderátor Top Staru svůj program a naznačil, že se neobává ani místních gastronomických extrémů.

„Moje první návštěva začala tak, že jsme měli na večeři kobru. Jako nejváženějšího člena skupiny mě nechali sníst srdce. Ještě pulzující srdce dají na talířek, dají na to vodku, zakápnou krví. Nejvážnější člen má možnost to vypít. Když jsem tam byl loni, tak jsem si dal žabí stehýnka. Chutná to po burákovém másle,” specifikoval svůj zážitek Vágner. Ten ale vyznává asijskou kuchyni i když je zrovna v Česku. „Když se připravuji na závody, tak je to nejlepší zdroj potravy,” říká sportovní nadšenec Petr Vágner. ■