Pochlubil se krásnou rodinou. Český písničkář ukázal ženu a syny, z nichž jeden má velmi nezvyklé jméno

Voxel má s manželkou Marií syny Vašíka a Jozuu. Michaela Feuereislová

Voxelovi a manželce Marii se narozením synů změnil život. „Změnilo se úplně vše, ať už priority, cíle, sny.. Děti, jakožto malí učitelé s větší moudrostí, než měly dle mého generace před námi, jsou úžasnou inspirací,” říká hudebník, který prý úplně netouží, aby se Vašík (4) a Jozua (půl roku) vydali v jeho šlépějích.

„Hudbu určitě mají rádi, přeci jen, jsou jí obklopováni den co den, ale jestli by chtěli jít podobnou cestou jako já, to netuším a je to jen a jen na nich. Rozhodně jim nebudu dláždit cestu ani je nutit dělat 'to a to, aby z tebe něco bylo',” směje se český folkpopový zpěvák.

„Na koncerty si staršího syna občas brávám a má to čím dál radši, zrovna na festival Přehrady se chystáme komplet celá rodinka,” říká Voxel. Festival se koná ve Vranově a na Slapech. ■