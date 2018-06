Sexy blondýnka Mátlová sice v lásce štěstí příliš nemá: Boduje ale v zahraničních rádiích

Mátlová se pochlubila plány na léto. Super.cz

„Plánuji další promo ke svému singlu, co jsem vydala minulý týden. Mám takovou novinku a vydala jsem k tomu nyní i videoklip Never Be My Bae. Hraje se v rádiích v Polsku a v Německu, mám z toho obrovskou radost,“ svěřila nadšeně zpěvačka, která se objevila na Mattoni koktejl festivalu a ve svých minišatech nebyla k přehléduntí.

„Mám je z Anglie, vzala jsem si je na festival,“ prozradila blondýnka, která mimo jiné již nějakou dobu spolupracuje s DJ Bobem. „Čekají nás koncerty v Dánsku, dovolenou zatím moc neplánuji,“ prozradila Katka, která nedávno ukončila vztah s Britem žijícím v Německu, kde sama působí.

„Moc se soukromím neprezentuji, až si někde vyhmátnete, jestli jsem single, nebo ne, tak to zjistíte sami,“ dodala se smíchem Mátlová, která se k tomu, zda už má novou lásku, vyjadřovat nechtěla. ■