Šok pro fanoušky i kolegy: Rapera (✝20) zastřelili v jeho autě. Hold mu vzdal i Kanye West

Podle amerických médií k útoku na mladého zpěváka došlo poté, co odešel z obchodu s motorkami, zastřelen byl za volantem svého auta, kam nasedl. Z vozu údajně zmizela jeho taška Louis Vuitton. Podezřelí jsou dva muži v mikinách, kteří z místa ujeli v černém voze s tmavými skly i koly. Podle svědků bylo vystřeleno několik ran.

Kancelář šerifa žádá případné svědky, aby sdělili, co viděli, a nabízí tři tisíce dolarů odměny tomu, kdo přinese informace vedoucí k dopadení pachatelů.

Na sociálních sítích se mezitím hromadí vzkazy od kolegů z hudební branže. „Odpočívej v pokoji. Nikdy jsem ti neřekl, jak moc jsi mě inspiroval. Dík za to, že jsi byl,“ napsal Kanye West.

„Enormní talent a potenciál bez limitu a silná vášeň být lepším člověkem. Bůh žehnej rodině, přátelům a fanouškům,“ přidal J. Cole.

Podle webu TMZ čekal rapera soud kvůli údajnému násilí na těhotné přítelkyni, stránka Pitchfork zase informovala, že v roce 2015 strávil šest měsíců ve vězení kvůli ozbrojenému vniknutí do domu.

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw