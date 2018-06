Během těhotenství spoléhá hlavně na vlastní instinkt. Moderátorka dokonce konzumuje jídlo, které těhotným zakazují!

Lejla Abbasová nesnáší plýtvání. Super.cz

Vaření ji vždy bavilo, ale nedá se říct, že by to byl její velký koníček. V přípravě jídla se Lejla Abbasová (38) zdokonalila, až když se stala maminkou.

„Byla jsem ten typ člověka, který si sám vařil a bavilo ho vymýšlet. Samozřejmě jsem se ale vyvařila s dětma, protože jsme zastáncem teplých večeří. Opravdu se u nás denně vaří a nepamatuju si, že bychom měli studenou večeři,” říká moderátorka, která ráda improvizuje a není schopná jeden recept uvařit podruhé. „Lidem u mě chutná, protože se vrací,” komentuje Abbasová svoje kuchařské umění.

Vzhledem k tomu, že je Lejla v sedmém měsíci těhotenství, ptali jsme se jí, jestli se jí změnily chutě. „U všech svých těhotenství jsem měla strašnou chuť na syrové maso. Naštěstí pro mě jsem byla u posledních dvou těhotenství v Keni, kde jsem si mohla tuhle libůstku bez obav vychutnat. Každé ráno k nám totiž chodí rybář s čerstvými rybami, takže ještě přede mnou vykrvil například tuňáka a já si jen přinesla vidličku a nůž a sojovku a měla jsem to nejčerstvější a nejlepší sashimi na světě. Ještě teď se mi sbíhají sliny,” popisuje moderátorka choutky, které odborníci těhotným spíše zakazují. Ona na to ale příliš nedbá. „Těhotné nemůžou skoro nic, na to já nehledím,” říká.

S Lejlou jsme se potkali během vaření z potravinových přebytků. Šéfkuchař Adam Robenek uvařil kvalitní pětichodové menu z potravin, které jistý potravinový řetězec odevzdává do Národní potravinové banky a jídlo se pak dále distribuuje mezi klienty, kteří strádají a z jakéhokoli důvodu nemají prostředky si potraviny zakoupit. „Projekt Potravinové banky a vůbec zero-waste a bezobalový způsob přemýšlení mi je známý a blízký. Neříkám, že jsem schopná se jimi řídit stoprocentně a každý den, ale v hlavě tyhle informace mám a snažím se obalů vytvářet co nejméně. Nakupuji do svých tašek, do svých pytlíků. A Potravinovou banku jsem poprvé podpořila před již před lety,” uvádí Lejla Abbasová. ■