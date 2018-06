Herecké hvězdy jsou na nože: Ohrozí jejich spor další natáčení oblíbeného seriálu?

Benedict Cumberbatch jako Sherlock Holmes (vlevo) a Martin Freeman jako Watson Foto: archiv Prima Krimi

Představitel Watsona Martin Freeman si totiž nedávno do médií vylil ohledně natáčení srdce a Benedict Cumberbatch alias Holmes s ním, zdá se, vůbec nesouhlasí.

„Být v té show, to je něco jako mini-Beatles. Lidé mají vysoké nároky a něco z toho už není zábavné. Pak si to člověk neužívá, spíš je to něco jako: Radši se na to vys*r, nebo budeš za zm**a. Není to zábava,“ řekl nedávno v rozhovoru představitel Watsona Martin Freeman.

Peprným prohlášením pobouřil fanoušky i svého hereckého kolegu a představitele geniálního detektiva, Benedicta Cumberbatche. „Myslím, že je to patetické. To, že od seriálu lidé hodně očekávají, přece není důvod skončit s natáčením.“ Freeman zároveň uvedl, že závěr čtvrté řady byl jakýmsi koncem Sherlocka, po kterém je nutná pauza. K natáčení dalších dílů se vyjadřovat nechtěl. První tři řady seriálu Sherlock můžete od 30. června sledovat na kanálu Prima Krimi. ■