Emma Smetana terčem podvodníků: Zneužili ji pro reklamu a přidali jí na váze 30 kilo! Podává trestní oznámení

Emma Smetana Michaela Feuereislová

Moderátorka Emma Smetana (30) se stala obětí podvodníků. Její tvář i tělo zneužili pro reklamu na hubnoucí přípravek. Smetana o tom neměla ani tušení a samozřejmě nedostala zaplaceno. "Skvělý fotky! Aneb Photoshop naopak. Plus 30 kilo," napsala Emma Smetana na sociální síti.

"Podvodná reklama na firmu, o které jsem v životě neslyšela, ale prý jsem díky pití jejich zázračného nápoje zhubla přes 30 kg. Moje zdeformované, upravené fotky, plus ‚moje‘ z prstu vycucaná přímá řeč, plus pod článkem diskuse fiktivních diskutujících, co taky zázračně zhubli, rovná se lež jak věž,“ shrnula podvodnou reklamu naštvaná moderátorka.

"Vzhledem k tomu, že zmíněná firma pro svou propagaci potřebuje sci-fi reklamu, soudím, že její výrobky budou eňo ňuňo! Samozřejmě podávám trestní oznámení a všem, co by chtěli hubnout, případně doporučuju metodu zdravého pohybu a jídla,“ dodala Emma Smetana. ■