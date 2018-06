Čechy láká dovolená bez dětí, hotelů jen pro dospělé přibývá

Chcete si na své dovolené vychutnávat výhled na moře s drinkem v ruce nebo jen relaxovat u hotelového bazénu nerušeni dětským křikem? Pokud dobře zvolíte hotel, tak to nemusí být jen sen.

V nabídkách cestovních kanceláří jsou desítky hotelů z celého světa, kam je vstup dětem zapovězen. Najdete je například na portálu Dovolena.cz. Jak se říká, děti jsou radost. Ale ne každý s tím souhlasí, a zvlášť pak třeba na své dovolené, kde si chce většina lidí užít hlavně klid a pohodu. Dovolenou bez dětského křiku si vybírá čím dál více Čechů. V nabídkách cestovních kanceláří se proto začínají častěji objevovat hotely se značkou „Adults only“, tedy „Pouze pro dospělé.“ Na posouzení hoteliéra je potom, koho již za dospělého považuje a koho nikoliv. Zatímco někde ubytují hosty starší 16 let, jinde si musí počkat na svou plnoletost, tedy do 18 let.

Pohoda, kterou si užijete bez křiku dětí a jejich rodičů

FOTO: Dovolena.cz

Hotely, kam děti nesmí, najdete po celém světě – u moře, na horách, ve městech

Široký výběr hotelů pouze pro dospělé je ve středomořských destinacích, například ve Španělsku a Řecku, Turecku či Egyptě. Vyhledávané jsou také hotely pro dospělé v exotických destinacích – nejvíce jich najdete v oblasti Karibiku, např. v Dominikánské republice a na Kubě, kam již po řadu let míří američtí turisté. V posledních letech přibývá nabídka také v dalších exotických zemích, které Češi rádi vyhledávají – najdete je v Thajsku, na Kapverdách či na Mauriciu, který je častým cílem novomanželů.

Za branami takových hotelových komplexů si pak užijete ničím nerušenou dovolenou. Většina hotelů s označením „adults only“ jsou luxusní 4 a 5* hotelové resorty, kde jsou samozřejmostí kvalitní služby all inlcusive.

Kromě klidu u bazénu, kde nehrozí, že by vám na hlavu skočilo rozdováděné dítě, připravují hoteliéři i například animační programy pro dospělé. Při večerním posezení u zapadajícího slunce určitě nezaslechnete písně hrající na sousední dětské diskotéce. Součástí hotelových rezortů adults only jsou běžně wellness centra, nabízející třeba párové masáže. Výjimkou nejsou ani nudistické terasy pro ty odvážnější.

Relax, ticho a luxusní služby nabízí hotely pouze pro dospělé

FOTO: Dovolena.cz

Ti, kteří chtějí krom opalování a relaxace strávit dovolenou aktivněji, mohou využít také široké nabídky sportovního vyžití, které hotely svým hostům nabízejí. K dispozici bývají pro hosty fit centra i tenisové kurty. V blízkosti některých hotelů najdete také golfová hřiště.

V nabídkách cestovních kanceláří přibývají dokonce i hotely určené pouze pro páry. Ty vyhledávají v posledních letech často novomanželé, kteří si své líbánky chtějí vychutnat s podobně smýšlejícími páry. Další variantou jsou pak hotely určené gay komunitě.

I v řadě běžných hotelů vznikají takzvané adult zones, tedy části hotelu, do kterých děti jednoduše nesmí, a nabízejí tak útočiště pro dospělé, kteří se snaží alespoň na chvíli uniknout od dětského švitoření. ■