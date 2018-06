5 fotek nepřehlédnutelných zářezů: Těmto celebritám byly plavky opravdu těsné

Každý si tím prošel... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Plavková sezóna už je v plném proudu a celebrity se tak každou chvíli sluní někde na plážích. Jenže s plavkami to nemají vždy nejjednodušší. Někdy se jim zkrátka zaříznou tam, kde slunce nesvítí a ony s nimi pak svádí urputný boj. To se může ostatně stát i těm nejlepším z nás.

Valeria Marini

Italská modelka Valeria Marini (51) zvolila na den u moře provázkové bikiny, které jsou sice velmi slušivé, leč zlehýnka nepraktické. Neposedné nitky se totiž modelce zařezávaly mezi půlky o sto šest a ona tak měla víc práce s jejich úpravou než s čímkoliv jiným.

Renee Bargh

Populární moderátorka Renee Bargh (31) se vydala navštívit sestru do rodné Austrálie. Zvolila plavky, které sice neměly žádné šňůrky, ale stejně se jí zařezávaly a musela s nimi trochu bojovat.

Tallia Storm

Mladičká zpěvačka Tallia Storm (19) má trochu větší problém než zaříznuté plavky, které jí na francouzské pláži mimochodem ani tolik nevadily. Její zadek v nich totiž tak trochu plandal. Příště by před plavkovou sezónou měla trochu dřepovat. V jejím věku by to totiž ještě mohlo za něco stát.

Blanca Blanco

Jako herečka se Blanca Blanco (37) sice zatím tolik neproslavila, ale svými plavkovými epizodami je pověstná. Spodek svých plavek totiž už jednou tak trochu vdechla mezi půlky. A přestože má postavičku ham ham a žádným obřím pozadím neoplývá, kalhotky se mezi půlkami málem ztratily docela.

Val Fit

Playboy modelka Val Fit vyřešila plavky po svém a zvolila raději variantu tří nitek, které nezakryjí sice vůbec nic, ale také se vám nikde nevzhledně nezařezávají. Nit zůstane zaříznutá tam, kde má, po celou dobu. Ještě že má slavná modelka naprosto výstavní pozadí. To je k tomuto outfitu totiž opravdu žádoucí. ■