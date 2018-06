Ilustrační foto Profimedia.cz

Obézní lidé by samozřejmě neměli být ochuzeni o vodní radovánky. Musí ovšem počítat s tím, že vše má svou kapacitu. Když se tlouštík rozhodl do vody skočit přes odrazové prkno, skončilo to pořádným XXXL trapasem.