Ornella už toho má dost: Tátu Štiku nabádá, aby si za uštěkanou manželku našel náhradnici

Ornella radí tátovi, aby si našel jinou ženu. Video: archiv FTV Prima

Obstála by Ornella Koktová (25) v manželské poradně? Počátek jejího vztahu s Pepou byl hodně bouřlivý, ale nyní mají harmonické manželství. To se ale o jejích rodičích říct nedá.

Nevraživost mezi Monikou Štikovou (45) a její starší dcerou dospěla tak daleko, že se vzájemně ignorují. Reality show Štiky ale byla natočená v době, kdy spolu ještě komunikovaly a navštěvovaly se. Ornella už tehdy měla jasno v tom, že máma Štiková je problémovým elementem celé rodiny.

Submisivnímu manželovi Michalovi ale rázná Monika imponuje a není schopný se od ní odpoutat, ani když jeho žena prožívá intimnosti mimo manželskou ložnici. A to se Ornelle vůbec nelíbí. „Já bych se na to vyprdla a šla s někým jiným ven. Já myslím, že tě šikanuje, a nevím, na co čekat,“ radila nešťastnému tátovi.

Michal ale stále věří, že bude pro Moniku opět tím vyvoleným. „Proč čekat na někoho, kdo si tě neváží? Nezpochybňuju, že ji máš rád, ale měl bys s někým jít. Měl by sis uvědomit, že máma není jediná osoba na světě, se kterou se můžeš vídat,“ promluvila mu dcera do duše. ■