Vyhořelá herečka se fotila na pláži nahoře bez jen pár dní poté, co přiznala, že stále šňupe kokain

Danniella se evidentně ráda fotí. Profimedia.cz

Ta si vyšla na procházku po pláži jen v titěrných kalhotkách a u toho se fotila. Laškovně sice zakryla nahá prsa svými pačesy, aby na fotce nebyla vidět, ale kolemjdoucí už tolik štěstí neměli a viděli všechno. Na hereččina plastikami zdeformovaná prsa totiž není vůbec hezký pohled.

Fotky se dostaly do oběhu jen pár dní poté, co se Danniella rozpovídala v televizním rozhovoru o svých závislostech. Přesto, že tvrdila, že už 13 let abstinuje, nyní přiznala, že poslední 4 roky si tak trochu tajně pofetovává.

Přitom se jen před měsícem v jiném rozhovoru, kde promluvila o plánované operaci zborcených lícních kostí, horlivě dušovala, že drogám nechce znovu podlehnout a nechá se preventivně zavřít do léčebny. Možná by to léčení měla raději trochu urychlit. ■