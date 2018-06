Tohle není zrovna ukázkový otec: Bývalý Pamely Anderson se opět hádá s nejstarším synem, od kterého dostal pěstí

Brandon svého slavného otce opravdu nemůže vystát. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bývalý manžel Pamely Anderson (50) Tommy Lee (55) nevychází se svým synem Brandonem (22) vůbec dobře. Nyní ještě sám Tommy přilil olej do ohně, když se na den otců o svých dětech rozepsal na sociálních sítích. Kromě toho, že vzdal hold svému otci, o svých dětech řekl, že jsou nevděčné a neznají hodnotu věcí. Zdůraznil také, že se proto cítí, že jako otec selhal.

Na to Brandon obratem reagoval pro změnu na svém Instagramu. „Nejprve se musíš ukázat jako táta. Když si myslíš, že jsme tak špatní (což tě ujišťuji, že nejsme), tak jsi ze mě měl vychovat chlapa. Jsem dvakrát víc chlap, než jsi ty kdy byl. Opět házíš na naši rodinu špínu, vážně? Nech to být a posuň se dál. Všichni jsme se posunuli. Už jsi udělal dost.“

Brandon zároveň neopomněl položit dotaz, jestli si jeho otec vzpomíná, co se stalo naposled, když se do své bývalé rodiny navážel. Narážel na to, kdy svému otci v březnu letošního roku jednu jednoduše ubalil. Tommy na něj podal trestní oznámení a v dubnu se sešli u soudu. Tommy tehdy sdílel fotku oteklého zkrvaveného rtu na svém Instagramu, ale později ji smazal.

Podle zdrojů TMZ se tehdy Brandon však opilému otci pouze bránil. Jen několik dnů po tomto incidentu se Pamela Anderson v televizním rozhovoru svého syna zastala a připomněla, jak Tommy v roce 1998 napadl ji samotnou. Za to si muzikant odseděl šest měsíců ve vězení. Zdá se, že Tommy určitě není ten, kdo by měl někoho kritizovat. Pokud vám uštědří ránu vlastní syn, je to přeci jen trochu znamení, že jste nebyl zrovna vzorovým otcem. ■