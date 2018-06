Kim Kardashian opět kralovala červenému koberci. Mohl za to její účes, kvůli kterému ji v minulosti kritizovali

Fanoušci tento účes na Kim příliš neocení. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bílý top a třpytivá sukně od značky Versace velmi lichotily její postavě. Ostatně Kim dobře ví, jak ukázat svoje křivky. Byly to ale její vlasy, které zaujaly přítomné mnohem více. Není to totiž tak dávno, co díky podobnému účesu Kim na sociálních sítích fanoušci hojně kritizovali. Vadilo jim, že Kim svými copánky kopíruje styl Afroameričanek a označili to za kulturně nevhodné.

Kim ani její sestry taková kritika však nerozhodí a copánky nosí poměrně často. Ostatně stejně jako její nejmladší sestra Kylie Jenner (20). Ta se sama měla předávání cen účastnit, ale nakonec na akci nedorazila. Média začala spekulovat, jestli to náhodou není kvůli bezpečnosti. Kylie totiž přestala na sociálních sítích sdílet fotky dcery Stormi, poté, co jí někdo v komentářích vyhrožoval únosem. Kylie se proto se Stormi drží raději v bezpečí bedlivě střeženého domova. ■