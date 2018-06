Po rozchodu s otcem svého syna začala chodit hodně provokativně oblečená: Láká zpěvačka na krajkové prádlo muže?

Eva Burešová předvedla, jakou nosí podprsenku. Super.cz

Ta se teď musí pořádně ohánět a bere hodně práce, takže to opravdu potřebuje. Ani prázdniny nemá volné. "Čeká mě ještě dotáčení jednoho filmu a pak jeden projekt, na který se velmi těším. Omezuji ale divadlo. V létě nehraju vůbec a z muzikálů už mám jenom Čas růží v Hudebním divadle v Karlíně," svěřila.

Nového muže si do života zatím pouštět nechce, i když se za ní bezpochyby spousta pánů otočí. Zvláště když se oblékne tak provokativně, jak to předvedla na otevření obchodu s neoprenovými kabelkami. Ve svém rafinovaném outfitu předvedla i krajkovou podprsenku.

"Nikoho nového nechci. Spíš se teď učím žít sama se sebou. To, co mám na sobě, je úplná náhoda. Hrozně jsem se vztekala, když jsem po obchodech hledala něco na sebe, a tenhle outfit mi v jednom nakonec sestavili od začátku do konce," uzavřela Eva. ■