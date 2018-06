Mesarošová si nechala celou ruku potetovat svojí podobiznou. Hlavní roli hrají její bujné vnady

Dominika Mesarošová Foto: Super.cz/ Michaela Feuereislová

A co tam má? Samu sebe. "Jsem to já. Je to celé vytetované podle jedné mojí fotky, kterou mám ráda a kde, troufám si říct, mi to sluší," řekla Super.cz Dominika. Hlavní roli tak na její paži hrají její silikonové vnady.

Dominika nemá pocit, že by se jí v těhotenství vnady výrazně zvětšily. "Prsa vůbec větší nevnímám. Jediné, co vím, že se mi přes bříško kouká blbě na nohy," dodala se smíchem Mesarošová, která čeká svého prvního potomka. Zatím nechce prozradit, zda to bude holčička, nebo chlapeček. ■