Nikol Švantnerová je na léto připravená! Zhubla 5 kilo a je jak tyčka

Modelka Nikol Švantnerová (25) na postavě před létem pořádně zamakala. Tvrdě dřela a výsledek se dostavil. "Bylo to cíleně, čekalo mě skoro čtrnáct dní v plavkách, dovolená," řekla Super.cz Nikol. Rozhodla se nespoléhat u fotek na filtry a raději začala běhat a dřít. "Na filtry moc nejsem, pak by mě někdo potkal na ulici a říkal si, co to je za velrybu," směje se.