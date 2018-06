Otec vévodkyně Meghan poprvé od svatby promluvil v televizi: Tohle mu musel Harry slíbit, když ho žádal o dceřinu ruku

Otec Meghan hořce lituje, že na svatbě nemohl být. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Byla tak krásná. Plakal jsem. Byl jsem taková poznámka pod čarou, místo abych vedl svou dceru k oltáři během nejlepší svatby v historii,“ svěřil se v rozhovoru pro Good Morning Britain o tom, jak prožíval dceřinu svatbu, na které nemohl být.

Odhalil také, jak ho Harry (33) požádal o Meghaninu ruku. „Zavolal mi a já mu povídám, jsi gentleman, slib mi, že na moji dceru nikdy nevztáhneš ruku, a samozřejmě máš mé svolení. O své dceři také řekl, že byla princeznou od momentu, kdy se narodila, takže si Harry podle něj vybral nejlépe, jak mohl.

Markle se nevyhnul ani dotazům na Meghaniny soukromé fotografie, které prodal bulváru. „Byla to opravdu velká chyba. Je těžké to vzít zpátky,“ svěřil se s tím, že se Meghan a Harrymu omluvil. Právě kvůli skandálu s fotografiemi se spekulovalo, že Thomas nebude přizván na svatbu. Nakonec to byla ale doslova srdeční záležitost, co mu zabránilo dovést Meghan k oltáři. ■