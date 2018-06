Takhle poblázněného jste Rytmuse ještě neviděli: A jeho holka na tom není jinak, přečtěte si, co o něm napsala

Zamilovaná holka a poblázněný kluk, to jsou teď Jasmina Alagič a Rytmus Foto: Super.cz/ Instagram J. Alagič

O tom, že jsou do sebe vzájemně zbláznění, není pochyb, čiší to z každé fotky i textu, které se rozhodnou s fanoušky sdílet. Ona i on. Oba žijí okamžikem a vychutnávají si, jak je to „teď a tady“. „Neřešme, jak dlouho to vydrží, prostě si vychutnejme přítomnost,“ vyzývá svého „kinga“ mladá moderátorka, která na sebe upozornila v nedávno skončené SuperStar.

U zatím poslední fotky se zase vyznává z toho, že původně neplánovala zveřejňovat vztah s raperem, ale vlivem sociálních sítí a také - co si budeme - rozbouřených hormonů, nejde odolat.

„Skutečně jsem si říkala, že tu námi nebudu spamovat, že možná čas od času něco přidám a hotovo, aby to lidi moc neprovokovalo... Ale potom se podívám na Instagram a vidím tu tolik šťastných zamilovaných párů, jejichž fotky mi vyčarují úsměv, že si říkám, o co jsme my jiní?! Vůbec o nic! Takže tady je tato moje osmahlá láska, která mě dělá ještě šťastnější, než jak mi už bylo dopřáno být, a já si to nenormálně užívám a hlavně si toho vážím.“ ■