Má se těšit na miminko, místo toho Evu Longoriu zastihl velký smutek. O jiné „dítě“ přišla

Oporou je Evě Longorii její manžel José Bastón. Profimedia.cz

Herečka Eva Longoria (43) prožívá emočně náročné období. Očekává příchod prvního potomka, který by se měl narodit každým dnem, a do toho prožívá velký smutek. Zemřel její pes Jinxy.

„Minulou noc nastalo to, čeho jsem se děsila. Jinxy zemřel v mé náruči. Měl mrtvici, ze které se nemohl dostat. Bylo mu patnáct roků (v psích letech je to 96), které byly plné lásky a radosti. Byl mým dítětem před tím, co mám teď v břiše. Jsem smutná, ale vím, že on už netrpí. Každý, kdo zná mě, znal i Jinxyho. Všem bude chybět. Miluju tě, Jinxy,“ napsala herečka na sociální síť.

Cítit s ní musí každý „pejskař“, který už situací, kdy mu zemřel dlouholetý parťák, prošel. Spousta jejích fanoušků jí tak posílá dojemné vzkazy a - alespoň na dálku - sílu.

Evě Longorii zemřel pes Jinxy ■