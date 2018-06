Opravdu nepije alkohol? Pomeje přistižen se skleničkou, jejíž obsah vypadal hodně podezřele

Jiří Pomeje s podezřelou skleničkou Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Jiří Pomeje se nedávno dušoval, že přestal pít alkohol . Po prodělané rakovině by se pití měl opravdu vyhýbat. Jaká je ale pravda?

"Přestal jsem pít tvrdý alkohol i víno. Občas si dám pivo," řekl vážně ve čtvrtek Jiří Pomeje (53). Tentýž den večer vyrazil na narozeninovou párty casina nedaleko Prahy. Okamžitě se stal středem pozornosti a fotografové zaznamenávali každý jeho krok.

Pomeje se zdržel na baru, kde se svými přáteli popíjel. Jaký byl obsah skleničky, kterou si objednal, není jisté, každopádně to ale nevypadalo, že by si objednal coca colu. Ta se totiž v casinu podávala buď jen jako lahvička s brčkem, nebo v obrandované sklenici. Rozhodně to nebylo ve skleničce na whisky.

Můžeme se jen domnívat, jaký byl obsah skleničky. Doufejme jen, že má Jiří rozum, a opravdu se alkoholu vyhýbá. A co si myslíte vy? Hlasujte v anketě pod článkem. ■