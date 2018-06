Nejznámější herec malých rolí musel pod kudlu: Po operaci mu zůstala ohromná jizva

Jan Kuželka má po operaci. Herminapress

„Výsledek byl jasný a nekompromisní. Střevo dělalo neplechu, tak jsem si to s ním spolu s doktory vyřídil. Kvůli zánětu bylo totiž na třech místech srostlé a jen minimálně průchodné. Takže šup a už jsem se přestěhoval na operační sál a jak jsem říkal, tři a půl hodiny jsem si na něm schrupl,“ svěřil.

Vše naštěstí dopadlo dobře. „Operace se vydařila, žádný katastrofický scénář nenastal, takže teď už počítám dny, kdy tuhle opravdu skvělou nemocnici s výborným personálem doktorů a sestřiček opustím,“ řekl Kuželka, který leží v nemocnici v Praze pod Petřínem.

Nebylo to poprvé, co se potýkal s nepříjemnými zdravotními problémy. Ty, které ho potkaly v roce 2014, jej málem stály život. Tehdy bojoval se zánětem mezi třetím obratlem krční páteře. I když se kvůli netypickým příznakům dlouho nevědělo, co mu je, léčbu lékaři nakonec podchytili včas, doslova za pět minut dvanáct. Herec o tom promluvil v pořadu 13. komnata na České televizi.

V příštích dnech jej čeká rekonvalescence, plánuje i natáčení. „Budu po strašně letech celé léto na chalupě. Mám něco točit, bude to takový sitkom a režisér, co to dělá, mi řekl, že by to točil blízko mé chalupy. Tam je taková hospůdka, tak abych to měl kousek a nemusel nikam cestovat. Budu odpočívat po zákroku,“ svěřil nám. ■