Už jste někdy viděli banán s hudebním talentem? Tento si troufne i na Whitney Houston!

I banán vás může překvapit. Profimedia.cz

Kdyby popová hvězda Whitney Houston byla mezi živými, tohle video by ji určitě pobavilo. Na písni I Will Always Love You z filmu Osobní strážce si kdekdo vylámal zuby. Tento banán ji ale zvládl bravurně. Někdy má ovoce i jiné využití než posloužit k snědku.