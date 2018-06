Den otců je tady! Podívejte se na 7 tátů, z jejichž dcer se staly slavné celebrity

I celebrity slaví Den otců. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Cindy Crawford

Světově proslulá modelka Cindy Crawford (52) je známá tím, že bezmezně miluje svého manžela a na sociálních sítích mu konstantně vyznává lásku. V jejím životě je však i další muž, který si zaslouží pozornost, a sice její otec John Crawford. Snímek je ze svatby Cindy s Randem Gerberem z roku 1998 a Cindy jím vzdala hold svému otci.

Victoria Beckham

Když Victoria Beckham (44) sdílela v únoru fotku s otcem Anthonym Adamsem, většina fanoušků si okamžitě všimla, že otec slavné krásky působí velmi mladě. Někteří si neodpustili komentáře, že by mohl být její bratr. Mladistvé geny se u nich v rodině nejspíš nezapřou.

Kim Kardashian

Sestry Kardashianovy hojně sdílí vzpomínky na jejich otce Roberta Kardashiana. Ten v roce 2003 podlehl rakovině jícnu, ale slavné krásky na něj nikdy nezapomněly. Strávily s ním přeci jenom celé dětství. Kardashian byl otcem Kourtney (39), Kim (37), Khloé (33) a Roba (31).

Rihanna

Rihanna (30) svého otce opravdu nezapře. Ronald Fenty, povoláním vedoucí skladu, má afro-barbadoské kořeny. V dětství to s otcem ale zpěvačka neměla vůbec jednoduché, a to kvůli jeho závislosti na kokainu a alkoholu. To vedlo k častým hádkám jejích rodičů, které vyvrcholily rozvodem, když Rihanně bylo 14 let. Kvůli hádkám rodičů dokonce zpěvačka trpěla chronickými migrénami, které polevily, když se rodiče rozvedli.

Beyoncé

Matthew Knowles byl manažerem holčičího seskupení Destiny´s Child a dále i Beyoncé (36) samotné. Díky tomu byly jeho vztahy s dcerou poněkud napjaté. Vše se urovnalo, když spolu přestali pracovat. Matthew je podle Beyoncé navíc skvělý dědeček.

Shakira

Shakira (41) je jediným potomkem Williama Mebaraka Chadida. Kolumbijský spisovatel má libanonské rodiče, sám se ale narodil v New Yorku, kam emigrovali, než se odstěhovali do Kolumbie. Shakira je jméno arabského původu. Právě díky otci našla zpěvačka svou vášeň v psaní na stroji. V sedmi letech už na něj psala vlastní poezii, která se následně proměnila v texty písní.

Tara Reid

Když Thomas Reid před dvěma lety zemřel, jeho děti včetně Tary Reid (42) to nesly velmi těžce. Otec byl pro ně vždy vzorem a nedaly dopustit na jeho „irskou moudrost“. Reid byl učitelem filozofie a zároveň vedl denní stacionář pro děti ve Wyckoffu v New Jersey. Tara o něm často mluví jako o svém největším superhrdinovi. ■