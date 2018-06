David Gránský je na roztrhání: Moderování jedné show odmítl, Česko Slovensko má talent už nepustil

Herec a zpěvák bude uvádět oblíbený pořad. Herminapress

Nejen, že jde na divadelních prknech z role do role. O Davida Gránského (26) je velký zájem také jako o moderátora. Zkušenosti z uvádění společenského magazínu Top Star nyní bude moci využívat v zábavní show Česko Slovensko má talent. A není to jediný pořad, kde se mohl blýsknout.

„Byla to pro mě výzva, vzít tohle moderování, bál jsem se hlavně, zda jsem to schopný zvládnout, moje ambice nikdy nebyla moderovat, takže se pořád peru s pozicemi, do kterých se mě lidi snaží dosadit, ať je to moderátor, herec nebo zpěvák,“ svěřil Gránský, který se přeci jenom nad nabídkou musel rozhodovat.

„Dostal jsem ve stejnou dobu dvě nabídky, a to i na SuperStar a musel jsem se nějak rozhodnout, takže to padlo na Česko Slovensko má talent a jsem za to rád,“ řekl Gránský, který spolu s kolegy během posledních 8 dnů natočil neuvěřitelných čtrnáct dílů zábavního pořadu, který od podzimu poběží na FTV Prima.

„Je to ta největší světová show. Zblízka jsem viděl tolik skvělých čísel, za které bych normálně musel zaplatit, pro mě to je neuvěřitelná zkušenost a jsem rád, že jsem tu mohl být,“ řekl David, který si teď naplánoval odpočinek. „Chystám se na dovolenou, cestování po Americe, pojedu s přítelkyní a moc se na to těším. Do Ameriky se podívám úplně poprvé,“ dodal herec známý mimo jiné ze seriálu Modrý kód. ■