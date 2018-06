Měli by chodit jen v plavkách. Takhle Plíšková se snoubencem Hrdličkou dobíjeli baterky v zemi milionářů

Úžasňákovi Plíšková a Hrdlička relaxovali v Monaku. Foto: Super.cz/ Instagram K. Plíškové

Na posledním turnaji Roland Garros sice Karolína Plíšková (26) příliš nebodovala, brzký odchod jí ale nevzal chuť do práce. Jedna z nejúspěšnějších českých tenistek a aktuálně světová sedmička se ještě před návratem do Česka i se svým snoubencem Michalem Hrdličkou přemístila z Francie do Monaka, kde si užívali chvíle odpočinku.