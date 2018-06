Michal Hrdlička ukázal tělo a krásná Karolína jej vybídla k polibku: Tuhle horu svalů si doma hýčká

Michal Hrdlička a Karolína Plíšková Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Po čase stráveném na kurtu to chce nějakou hezkou odměnu. Tenistka a aktuální světová sedmička Karolína Plíšková (26) to vyřešila fikaně, ke spokojenosti vlastní i svého snoubence Michala Hrdličky (29) - polibkem.

Fotografové pár zastihli po privátní akci u tenisového kurtu v Praze, když si Hrdlička zrovna natahoval tričko. Při pohledu na jeho břicho se Karolíně ani nelze divit, že ho vybídla k polibku. Jako vyznavač aktivního životního stylu Michal vypadá skvěle. Sportovkyně by vedle sebe pecivála ani nesnesla.

Michal a Karolína by se letos měli brát. Alespoň podle rozhovoru ze sklonku minulého roku, ve kterém Super.cz řekli: „Svatba se plánuje na příští rok, ale teď máme tolik povinností, že si nedokážeme představit, že bychom ji měli plánovat právě teď. Necháváme to volně plynout, ale určitě bychom to příští rok chtěli stihnout,“ shodli se. ■