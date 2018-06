Dcera Michaela Jacksona čistila pošpiněnou otcovu hvězdu na chodníku slávy. Takhle drsně se vyjádřila na adresu vandalů

Paris na svého otce nedá dopustit. Profimedia.cz

Paris Jackson (20) byla vždy vzornou dcerou a svého otce Michaela Jacksona (✝50) velmi milovala, to se nezměnilo ani po jeho smrti, a tak se při příležitosti Dne otců vydala navštívit jeho hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. Bohužel však zjistila, že na ni někdo udělal graffiti.

„Někteří lidé nemají ku*va respekt! Jméno je jméno,“ vyjádřila se drsně na adresu vandalů na svém Instagramu. Sama neváhala ani minutu, zaklekla a otcovu hvězdu očistila. Pod jejími fotkami se strhla bouřlivá vlna komentářů a mezi nimi nechyběly ani ty od známých osobností.

Všichni Paris vzdali hold za to, že je vzorná dcera. „Tohle mě tak rozesmutnilo, je mi to líto P,“ vyjádřila se Bella Thorne a k ní se připojili Diplo, Paris Hilton, Millie Bobby Brown a další. Paris tak znovu dokázala, že i když je její otec dávno po smrti, ona se postará o to, aby se na něj nikdy nezapomnělo. ■