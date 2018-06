Vypadá stále báječně: Nestárnoucí herečka Švandová prozradila, že si střihne roli zlé macechy

Herečce to opět velmi slušelo. Herminapress

Skvěle sladěná a s úsměvem od ucha k uchu. To by nebyla Jana Švandová (70), aby nerozzářila místnost, kamkoli přijde. Herečka, kterou mnozí podezírají, že už roky potají pije elixír mládí, se objevila na tiskové konferenci připravované pohádkové show a prozradila, že získala novou pracovní nabídku.

Opět si totiž zahraje pořádnou mrchu a v pohádce Tři oříšky pro Popelku ztvární obávanou macechu. „Já jsem ale bohužel nikdy nehrála princezny. Vždycky jsem byla ta zlá sestra. Ale role macechy nebo celkově záporná role se hraje velmi dobře. Takové role jsou vděčné. Žádný člověk asi není úplně dobrý člověk, každý máme v sobě něco záporného. Záporná postava má víc vlastností než ta kladná. Můžete více improvizovat. Prostě se na to těším a užiju si to. Já jsem typická strašná mrcha,” řekla se smíchem Švandová.

Na zámku ve Ctěnicích se setkala nejen s mladšími kolegy, ale také s Pavlem Trávníčkem (67), který si v legendární pohádce před lety zahrál. „Na premiéře v Německu bylo 15 tisíc lidí a já věřím, že to tady bude mít taky úspěch. Přeji českému představení, aby to bylo stejně úspěšné. Máme plno skvělých kolegů, je to výborně obsazené,” řekl Trávníček, který se objeví v roli krále. ■