Motivační okénko: Takhle pevné bříško má krásná manželka Tomáše Berdycha

Ester Berdych Sátorová Foto: Super.cz/ Instagram E. Berdych Sátorové

Že má Ester Berdych Sátorová (25) skvělou postavu, dávno víme. Svým fanouškům to pravidelně připomíná na sociálních sítích. Fotky, které postovala nedávno, jsou obzvlášť povedené.

Ester jimi motivuje své fanynky, které obdivují modelčinu štíhlost a pevné tělo. Na břichu jako by v poslední době obzvlášť zamakala, svaly se jí viditelně rýsují do „pekáče buchet“, jak se říká. Není proto divu, že jí ženy píší o „recept“ na takovou figuru, tedy o cvičební postupy, stejně tak o tipy na jídelníček.

Pro Ester jako pro modelku je postava pracovním nástrojem, takže o ni musí pečovat. A jelikož Berdychovi zatím nemají děti, může tak činit denně. Což podle svých komentářů také dělá. „Musíte si to umět zařídit. Taková je rada,“ píše v odpovědi jedné z žen, která právě na to, že modelka nechodí jako jiní na osm hodin do práce, a tak má čas se věnovat sama sobě, upozornila. ■