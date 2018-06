Vášnivá líbačka s kamarádkou: Takhle si herečka známá svým chlupatým podpažím užívá dovolenou bez přítele

Bella Thorne Profimedia.cz

Jenže po něm na havajské pláží nebylo ani památky, za to tam byla hereččina kamarádka a slavná youtuberka Tana Mongeau (19). S tou si, jak je vidno, ale Bella také poradila. Slavné krásky se nechaly zvěčnit na Instagram, jak si leží v náručí a líbají se. Bella se navíc oblékla do svetru v duhových barvách, aby podpořila LGBT komunitu.

My sweet girl ❤️❤️❤️❤️❤️ Příspěvek sdílený BELLA (@bellathorne), Čen 14, 2018 v 1:46 PDT

„Jsem šťastná, že s tebou mohu strávit trochu času během Pride měsíce,“ napsala ke své fotce Tana. Bella se nechala v minulosti slyšet, že si s děvčaty občas trochu zašpásuje, ale chtěla by s dívkou jednou zkusit chodit. To se jí evidentně může velice snadno splnit. Jsme zvědaví, co na to řekne její přítel. ■