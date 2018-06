Před devíti lety se stala třetí nejkrásnější Češkou a pořád je to kočka: Takhle to sekne manželce hokejisty Smoleňáka

Hana Smoleňáková Super.cz

Loni si brala hvězdného hokejistu za manžela. Jak se cítí v roli manželky? "Nemůžu si stěžovat. Nám se svatba vyvedla. Je to krásný. Po svatbě je to takové hezčí, takové obnovení, znovuzamilování. Jsme spolu pět let, svatba tomu dala šmrnc," prozrazuje.

Na pořadu dne je i miminko. "Chtěli bychom rodinu, pracujeme na tom," usmívá se s tím, že modeling už je minulostí. "Už se cítím na modeling stará, tady v Česku to ani moc nemělo význam. Nám by to s partnerem moc nepasovalo, kdybychom si každý dělali svoje," prozradila na narozeninách lodě Captain Morgan.

Hanka je dokonalou hokejovou manželkou a vytváří svému muži zázemí. "Vyžaduje to. Bez toho to ani nejde. Snažím se to kombinovat. Trošku myslet i sama na sebe. Samozřejmě se o něj starám, ale dělám si i své věci," dodala. ■