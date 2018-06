Krainová poslala sestru na facelift. Posílá ji jako předvoj na zákroky, které hodlá sama podstoupit

Sestra Simony Krainové byla na faceliftu a takhle to dopadlo. Super.cz

Málokdo by věřil, že sestra Simony Krainové (45) nedávno oslavila padesátku. Yvonna Maléřová vypadá minimálně o deset let mladší. Za jejím svěžím zevnějškem stojí jednak geny, pravidelné cvičení, ale také pomoc plastické chirurgie. Bývalá pracovnice pošty před čtyřmi lety podstoupila liposukci , která byla takovým startem k pravidelnému cvičení a běhání a před pár měsíci absolvovala mini lift v obličeji.

„Tento zákrok mi povytáhl kontury v obličeji, které se objeví, když jste zralejší žena,” říká Maléřová, kterou operoval uznávaný přední plastický chirurg Martin Molitor z kliniky Yes Visage.

„Yvonna podstoupila tzv. mini facelit a necklift, to znamená pozvednutí a vypnutí kůže. Konkrétně jsme jí dodělali temporální lift, který řeší spánkovou oblast, a omlazení obličeje i krku,” uvedl ve svém oboru uznávaný lékař, který byl s výsledkem zákroku velmi spokojený.

Na poslední kontrole na klinice Yes Visage přišla omrknout výsledky zákroku sama Simona Krainová, která je tváří kliniky. Ptali jsme se jí, jestli náhodou nepoužívá svou sestru jako předvoj k zákrokům, které ona sama v budoucnu hodlá podstoupit. „Je to takový předvoj na to, co budu chtít já. Je takový pokusný králík. Jsem pozitivně naladěná, protože vyhlídky do budoucna jsou dobré,” uvedla modelka a s humorem jedním dechem dodala: „Když mi bude padesát, tak se nebudu muset schovávat někam na vesnici a sázet tam kytky, ale budu moct chodit ještě mezi lidi.” ■