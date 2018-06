Informaci o dvojčatech vstřebávala Lejla Abbasová mnoho dní: Tohle byla její první reakce

Jak Lejla Abbasová reagovala, když zjistila, že čeká dvojčata? Super.cz

"O všech svých těhotenstvích jsem se dozvěděla velmi brzy. Hned, jak to bylo možné, jsem odjela na kontrolu ke své kamarádce gynekoložce. Když viděla na ultrazvuku ty dvě věci, tak přestala mluvit. Já jsem si v první chvíli myslela, že je tam něco špatně, myslela jsem si, že to jsou močové kameny. Pak mi říká, že tam jsou dvě, dvě děti,” vzpomíná na zásadní moment Lejla. „Byla jsem v šoku a neustále jsem opakovala: No to snad ne,” usmívá se dnes.

V rodině Abbasové však je genetická dispozice k narození dvojčátek. „U nás v rodině je historie dvojčat, a dokonce čtyřčat, akorát se počítalo s tím, že to slízne generace mé mámy. Ale nestalo se tak. Tak jsem si to vyžrala já. Čekala jsem to jako první, nebo druhé dítě, ne ale jako třetí a čtvrté dítě teď, když je mi ke čtyřicítce,” s úsměvem krčí rameny Lejla. ■