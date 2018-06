Ne každá projížďka na člunu dopadne podle plánu. Ilustrační foto Profimedia.cz

Chystáte se na dovolené projet se v taženém nafukovacím člunu? Tak opatrně, ať se vám nestane to, co lidem na videu níže. Z člunu, který v rychlosti najel na vlnu, létali, jako by byli hadrové panenky.