Jiří Pomeje šokuje: Dceru nechává zkoumat díru v krku. Přiznal, že za odchod manželky může alkohol!

"Tři měsíce jsem ležel v nemocnici, měl jsem v sobě devět hadiček, nemohl jsem polykat, z krku rouru, do krku další čtyři. Další dny mi dávali umělou hlasivku. Tři měsíce jsem nemluvil vůbec, než se to celé zahojilo. Přišel jsem domů a začal jsem vyvádět, jakože jsem úplně v pohodě. Přispěl tomu alkohol," přiznal v talk show televize Playtvak.

Odchod manželky nečekal. "Nevím, co se stalo. Jen jí chci poděkovat, zachránila mi život. Moc jí za vše obdivuji a děkuju jí. Myslel jsem, že to půjde dál. A najednou konec. Asi alkoholem to bylo," přiznává.

S tím ale přestal. Alkoholu se prý nyní vyhýbá. "Přestal jsem pít tvrdý alkohol i víno. Občas si dám pivo," říká.

Dceru Aničku často hlídá i kvůli pracovnímu zaneprázdnění Andrey. Je za to rád. "Dcera to vzala neuvěřitelně. Vždycky mi říká, ať zacpu díru a řeknu to nahlas. Zajímá se o to, kouká do té díry, ta umělá hmota, co tam mám, je vidět," šokuje.

Jeho největším přáním je opět produkovat filmy. Nejen proto, že tuto práci miluje, ale také by tím vyřešil dluhy a exekuce. "Můj největší sen je v šoubyznysu být jako producent. Mám teď pět dní v nějakém seriálu. Role byla napsaná jako dárek pro mě," dodal. ■