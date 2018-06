Tady jedno oko nezůstane suché: Mrkněte, jak se Karel Gott v novém klipu rozněžnil s manželkou a dcerkami

Karel Gott v klipu k písni Ta pravá Video: Supraphon

Karel Gott se v klipu vyznává k citům ke své ženě Ivaně (42) i svým dcerkám Charlottě a Nellince. Celá rodinka v klipu také účinkovala. Když Karel Gott všechny láskyplně obejme, jedno oko nezůstane suché.

Písničku Gottovi zkomponoval na míru zpěvák Marek Ztracený (33). Ten se v klipu, který vznikl pod režijní taktovkou Martina Paseckého, také objeví.

„Na myšlenku napsat Karlovi píseň mě přivedl můj kamarád. Začal jsem Karla více sledovat a zjistil, že se mi líbí jeho přístup k fanouškům a vůbec k životu. U skládání jsem se do něj na chvíli jakoby převtělil a najednou byla na světě písnička Ta pravá. Karel mi hned volal, že tahle je ta ona! Upřímně mě to potěšilo a je to pro mě nová zkušenost, protože jsem byl na písničky dlouho lakomý,“ nechal se slyšet Marek Ztracený.

Martin Pasecký prozradil, co bylo impulzem, že k písničce byl zvolen právě takový scénář, který zve diváky do proudu Gottových vzpomínek, ale i do jeho žhavé přítomnosti, kdy ho zahlédneme s jeho rodinou: „Ten impulz přišel velmi záhy. Píseň jsem od prvního poslechu vnímal jako velmi emotivní osobní zpověď. Je to vlastně oslavná píseň na téma současnosti, ale zároveň vyprávění o minulosti, o životní cestě, a proto jsme se rozhodli být v tomto klipu vypravěči, kteří dokáží vizuálně kombinovat tyto dvě časové roviny. Klip je jiný tím, že při jeho zpracování prošel složitou, ale vizuálně velmi zajímavou animační technologii. Ukazuje mnoho překvapivých detailů z Gottovy životní cesty,“ poodhalil zákulisí vzniku klipu režisér.

Líbí se vám nový klip Karla Gotta? Hlasujte v anketě pod článkem. ■