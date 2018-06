Ztracený na koncertě Karla Gotta ztratil hlas! Promluvil o zdravotním stavu národem milovaného kolegy

Marek Ztracený Super.cz

Zatímco Karel Gott byl na koncertě v dokonalé formě, viróza skolila Ztraceného. "Měl jsem trable, byl jsem hlasově indisponován. Mně se to moc nestává. Bylo to, jako když je sportovec na olympiádě a zvrtne si kotník. Byl jsem rozhodnutý, že to odeřvu, odchraptím. Klaplo to. Dnes už je mi líp," řekl Super.cz Marek.

Karel Gott byl prý ve výborné formě. "Karel byl v lepší kondici než já. Vypadal nejlíp za tu dobu, co ho znám. Spousta energie, samý vtípek, zpíval fantasticky. Bylo to skvělý, všechno bylo naživo, super. Byl to zážitek, předčilo to mé očekávání. Karel zpíval třicet písniček, energie lítala všemi směry, měl jsem tam rodiče, věnoval jsem jim písničku, bylo to krásný," dodal zpěvák na Kapitánské párty na pražské náplavce, kde účinkoval. ■