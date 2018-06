Snoubenka Michala Kavalčíka v 9. měsíci těhotenství na mejdanu. Každým dnem čeká porod!

Michal Kavalčík Super.cz

Herec a moderátor Michal Kavalčík (42) bude už každým dnem otcem. A i když už porodník bije na poplach, Kavalčíkova snoubenka Zuzana v 9. měsíci těhotenství vyráží na mejdany. "Taky se bojím. Je to ve fázi, že to může být kdykoli. Tak už o nic nejde. Od včerejška to může přijít každým dnem," řekla Super.cz na Kapitánské párty, která byla zároveň oslavou narozenin Michala Kavalčíka.