Renč pár minut před akcí připravil Kamilu Nývltovou o hlavní roli v nové Popelce! Nahradí ji tahle sexy blondýnka

Domů Kamilu ale režisér neposlal. Usoudil, že mnohem lepší bude na Popelčinu nevlastní sestru Doru. Roli Popelky ztvární modelka a muzikálová herečka Kateřina Klausová.

Rozhodnutí režiséra Filipa Renče nejvíc překvapilo právě Kateřinu Klausovou, která do poslední chvíle neměla zdání, co se na ni chystá. “Já jsem velice zaskočená. Nevím, jak to teď obhájím doma. Já jsem trénovala na roli Dory, takže jsem všechny úkolovala a museli vysávat, vytírat. A jestli se mi teď přehodila role, tak to doma z toho nadšená nebudu. Jsem strašně překvapená, vůbec jsem nic takového nečekala,” svěřila se přímo na pódiu představitelka Adiny Mandlové z Renčova velkofilmu Lída Baarová, kterou kupodivu režisérovo rozhodnutí znervóznilo.

“Je to role po nezaměnitelné Libušce Šafránkové, při které budu zpívat písničku po Ivetě Bartošové. Bude to pro mě velká výzva, abych jim neudělala ostudu,” svěřila se s pokorou Kateřina. Ta se bude v roli alternovat s Nikolou Ďuricovou a Sabinou Rojkovou.

Kamila Nývltová se tak o roli Dory po Daně Hlaváčové podělí s Kateřinou Sedlákovou a Annou Slováčkovou. Slováčková se přímo na tiskové konferenci svěřila, že by si jinou roli snad ani nepřála. “Já bych řekla, že mám záporné role v krvi. Moje maminka taky nikdy nehrála úplně kladné role. Vypadá to, že ty potvory máme nějak v sobě. Moc se na to těším a jsem přesvědčená, že to zvládnu. Těším se na scénu, jak budeme ujíždět v kočáře a spadneme někam do té velké louže,” dodala Slováčková. ■