7 celebrit, které žily na ulici! Z úplného dna to dotáhly na vrchol a dnes jsou z nich hvězdy

Řekli byste, že byli bezdomovci? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jim Carrey

Slavný komik Jim Carrey (56) pochází z velmi chudých poměrů a když jeho otec přišel o práci i dům, musela se rodina přestěhovat do karavanu a stěhovat se z místa na místo po celé Kanadě. Nežil sice úplně bez střechy nad hlavou, ale rozhodně to neměl jednoduché. V 16 letech se rozhodl, že skončí se školou a podpoří rodinu finančně, a tak se začal účastnit stand-upových vystoupení. Jeho dokonalý smysl pro humor se vyvinul právě v těchto těžkých životních situacích.

Halle Berry

Když jí bylo něco málo přes 20, odstěhovala se Halle Berry (51) do Chicaga, aby následovala svůj herecký sen. Brzy jí ale došly peníze a její matka ji odmítla finančně podpořit. Nezbývalo jí než se uchýlit do domova pro bezdomovce. Dodnes o této zkušenosti hovoří jako o jedné z nejdrsnějších, ale zároveň je za ni vděčná, neboť se naučila postarat se sama o sebe.

Jennifer Lopez

Když jí bylo pouhých 18 let, skončila Jennifer Lopez (48) na ulici. Pohádala se s matkou kvůli svému snu stát se tanečnicí a musela přespávat na gauči v tanečním studiu. O několik měsíců později získala svou první práci jako tanečnice v Evropě, a když se vrátila do LA, vyhrála národní taneční soutěž In Living Color. Vše se odehrálo během jednoho roku. Pokud něco chcete, musíte si za tím zkrátka jít.

Chris Pratt



Nejslavnější „strážce galaxie“ nebyl vždycky středem hereckého vesmíru. Když mu bylo 17, odešel ze školy a živil se prodáváním kupónů. Díky kamarádovi se dostal na Havaj, kde žil jako bezdomovec. Přespával v dodávce nebo ve stanu na pláži. Živil se jako číšník, když si ho všimla herečka, která mu nabídla roli ve svém režisérském debutu. Pratt si to tedy namířil z ulice rovnou do Hollywoodu.

Daniel Craig

Sexy představitel Jamese Bonda má za sebou pěkně drsnou minulost. Když se snažil prorazit jako začínající herec a živil se jako číšník, často neměl kam jít. Přespával na lavičkách v parcích, ale ani to ho od jeho snu neodradilo. Vytrval a řekněme, že se mu to celkem vyplatilo.

Sylvester Stallone

Představitel slavného Rockyho si své místo v Hollywoodu musel tvrdě vybojovat. Při honbě za svým snem žil tři týdny na newyorském autobusovém nádraží poté, co ho vyhodili z bytu. Na nohy ho postavily až peníze, které si vydělal účinkováním ve filmu pro dospělé.

Carmen Electra

Bylo jí něco málo přes 20, když vyjela na turné s Princem. Jenže pak se karta obrátila a její bývalý přítel ji připravil o všechny našetřené peníze. Ocitla se bez prostředků a bez střechy nad hlavou. Dokonce prý zvažovala, že se odstěhuje zpět do rodného Cincinnati, ale nakonec to zavrhla a raději několik dnů přespávala na lavičkách. Vzhledem k tomu, kam až se dostala, to bylo velmi moudré rozhodnutí. ■