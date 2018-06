Ilustrační foto Profimedia.cz

Pokud to měl být pokus o prověření věrnosti, nedopadl úplně nejlíp. Majitel psa se rozhodl předstírat skon a čekal, co to s jeho mazlíčkem udělá. Výsledek určitě nepředpokládal. Pes totiž místo oplakávání dostal chuť na uspokojení a předvedl kopulační pohyby.