Petr Rychlý u oltáře, zpocený a ve spodkách s bláznivým potiskem: Zkuste si to někdy, říká o bizarním natáčení

Byl to Mázlův zlý sen, že na vlastní svatbu dorazí se zpožděním, zpocený, bez kalhot a bez prstýnků. Nadšený z tohoto úkolu Rychlý, nepřekvapivě, zrovna nebyl. „Byl to moc hezký pocit, no. Zkuste si to někdy. Vezměte si trenky a běžte asi stoupnout před padesát lidí. Měl jsem krásné trenky se zmrzlinkou, s hvězdičkami a s kornoutkem. Byla to romantika,“ řekl.

Tím podivné momenty dílu nekončí, dalším je Miroslav Etzler na bílém koni a v rytířském brnění (rovněž součást snu). „Koně jsem se nebál, já jsem jezdil závodně na koních a tenhle byl velmi krotký, tak nebyl důvod, aby za mě jel kaskadér,“ řekl seriálový Karel Rytíř, Mázlův sok v lásce. A nevěsta? Ta začne rodit u oltáře. ■